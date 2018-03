Mississippi adopta cea mai stricta lege a avortului

Guvernatorul statului Mississippi a semnat o lege care cuprinde restrictii severe cu privire la avortul in SUA. Proiectul de lege interzice avortul dupa 15 saptamani, chiar si in caz de viol sau incest. Singurele exceptii sunt cazurile in care exista o anomalie fetala "incompatibila cu viata" sau daca viata mamei este pusa in pericol, portivit BBC. Masura a fost adoptata lubni de guvernatorul republican Phil Bryant, care spune ca doreste ca statul sudic sa fie "cel mai sigur loc din America pentru un copil nenascut".Diane Derzis, cea care conduce singura clinica de avort din Mississippi, a amenintat anterior ca va initia un proces juridic in cazul in care proiectul de lege va fi adoptat. Mississippi a interzis anterior avorturile dupa 20 de saptamani.Criticii spun insa ca noua lege este neconstitutionala. Președintele Trump a susținut aceasta initiativa, dar proiectul de lege a fost blocat în Senat în ianuarie.