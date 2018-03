Erdogan anunta ca va extinde ofensiva impotriva militiilor kurde UPG din Siria, intr-o zona in care se afla sute de militari americani

"Dupa ce am preluat ieri (duminica) controlul asupra orasului Afrin, am lasat in urma etapa cea mai importanta a operatiunii" "Ramura de masiln", a declarat Erdogan."Acum, dupa (Afrin), vom continua acest proces pana la distrugerea totala a acestui coridor pe care il constituie Minbej, Ain al-Arab (numele arab al Kobane), Tal Abyad, Ras al-Ain si Qamichli", a spus Erdogan, la Ankara.Turcia califica drept "coridor terorist" fasia de teritorii controlata de grupari kurde in nordul Siriei si al Irakului, la granita turca.Erdogan anuntase anterior ca, dupa Afrin, fortele turce vor merge in directia Minbej, situat la o suta de kilometri est.O astfel de initiativa ar fi potential exploziva, deoarece sute de militari americani, care sustin militiile YPG impotriva jihadistilor din gruparea Stat Islamic, sunt amplasati aici.Seful statului turc a evocat luni si o posibila operatiune armata in nordul Irakului, daca guvernul de la Bagdad nu actioneaza impotriva elementelor Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) care dispun aici de baze si tabere de antrenament.Ankara nu face nicio diferenta intre PKK si YPG, considerand aceasta din urma militie drept o extensie a primei grupari in Siria.