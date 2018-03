Viktor Orban, felicitari fara rezerve pentru realegerea lui Vladimir Putin

Viktor Orban, el insusi favorit pentru un al treilea mandat de premier la alegerile din 8 aprilie, a transmis luni felicitari liderului rus, potrivit agentiei ungare de presa MTI."Nu ma indoiesc ca realegerea dvs garanteaza continuarea dezvoltarii relatiilor noastre bilaterale in perioada viitoare", a scris OrbanLa putere din 2010, premierul ungar, criticat in mod regulat de aliatii sai occidentali pentru derive autoritare, l-a primit in doua randuri la Budapesta pe Vladimir Putin, in 2017.Intr-una dintre aceste vizite, Putin a calificat Budapesta drept un "partener important si de incredere".Premierul ungar a semnat de asemenea in 2014 un credit controversat cu Rusia pentru finantarea extinderii unicei centrale nucleare ungare. In acelasi an, Orban, 54 de ani, a citat Rusia ca un model care a preferat un "stat iliberal" democratiei liberale.Ungaria pledeaza pentru ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei.Presedintele celei mai rusofile tari din UE, Rumen Radev, a adresat si el un mesaj de felicitare omologului sau rus: "Sper ca vom lucra impreuna pentru dezvoltarea potentialului cooperarii bilaterale reciproc avantajoase", a scris acesta, potrivit unui comunicat al presedintiei.Tara majoritar slava si ortodoxa, Bulgaria ramane recunoscatoare Rusiei pentru ca a eliberat-o in 1878 de sub cinci secole de dominatie otomana. In perioada comunista, Sofia a fost cel mai fidel aliat al Moscovei iar economia bulgara ramane puternic dependenta de Rusia, in special in sectorul energetic.In restul UE, reactiile la realegerea lui Vladimir Putin au fost prudente, reamintind numeroasele dezacorduri ale Occidentului cu Moscova.