Mii de oameni care se opun independentei Cataloniei cer o intoarcere la "intelepciune"

Sub sloganul "Acum, mai mult ca niciodata, intelepciune!", manifestantii au parcurs capitala catalana agitand steafuri ale Spaniei, Cataloniei si Uniunii Europene (UE), la apelul Societatii Civile Catalane (SCC), cu sustinerea partidelor antiseparatiste."Vrem un guvern pentru toti catalanii, nu doar pentru separatisti (...), un guvern care sa lase in sfarsit in urma acest cosmar al procesului separatist", a declarat Alex Ramos, presedintele SCC, pe un podium instalat in fata Garii Frantei."Europa are nevoie de o Spanie unita, acesta este mesajul Europei", a declarat la randul sau fostul premier francez de origine catalana Manuel Valls. "Nu poate sa aiba loc o mediere si nici vreun sprijin al separatismelor".Situatia politica este blocata in Catalonia de la alegerile regionale din 21 decembrie, care le-au adus separatstilor o majoritate in Parlamentul regional.Insa diversele partide separatiste nu au reusit sa se puna de acord asupra unui candidat la presedintia regiunii care sa nu se afle in detentie sau sa fie vizat de un mandat de arestare in legatura cu razvratire, in urma declaratiei de independenta din octombrie.Atat timp cat nu are un guvern, aceasta regiune cu 7,5 milioane de locuitori continua sa fie guvernata de Madrid.In cazul in care blocajul continua, ar putea sa fie organizate noi alegeri.