Alegeri Rusia 2018: Putin si-a confirmat puterea, fiind ales pentru al patrulea mandat de presedinte. Profiul liderului de la Kremlin

Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa, iar procentul nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul, in schimb, vine intr-un moment de crestere a tensiunilor dintre Rusia si Occident, in contextul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie si a sustinerii lui Putin pentru Bashar al-Assad in Siria.

Majoritatea alegatorilor nu vad nicio alternativa viabila lui Putin: domina total scena politica si a televiziunea de stat, de unde majoritatea oamenilor isi iau stirile. Televiziunea de stat ofera timp de emisie generos lui Putin si putin timp de emisie pentru rivalii sai.

Multi rusi cred ca a restabilit stabilitatea dupa haosul care a urmat dupa ce Uniunea Sovietica s-a prabusit.

Putin este acuzat ca a ordonat otravirea fostului agent Serghei Skripal in Marea Britanie si de sustinerea regimului Bashar al-Assad in Siria.

Cateva date punctuale despre Putin

Vladimir Putin a absolvit sectia de drept international a Facultatii de drept a Universitatii de Stat din Leningrad in 1975, cu o teza despre politica SUA pe continentul african. In timpul anilor de studentie, el a devenit membru al Partidului Comunist si a ramas membru pana la dizolvarea acestuia in decembrie 1991.

Dupa absolvirea universitatii, Putin a fost recrutat de KGB, in serviciul de contraspionaj.

Putin a demisionat formal de la serviciile de securitate a statului la 20 august 1991 in gradul de locotenent-colonel la 20 august 1991, a doua zi dupa anihilarea loviturii de Stat impotriva lui Mihail Gorbaciov.

In august 1999 Vladimir Putin a fost numit de catre Boris Eltin in functia de prim-ministru.

A devenit presedinte interimar al Rusiei la data de 31 decembrie 1999, dupa ce presedintele Boris Eltin si-a dat demisia, iar apoi a castigat alegerile prezidentiale din anul 2000.

In 2004, el a fost reales pentru un al doilea mandat, care a durat pana in 7 mai 2008.

Din cauza limitei prevazute in Constitutie, Putin nu a mai putut candida pentru un al treilea mandat prezidential consecutiv in 2008, dar dupa victoria succesorului sprijinit de el, Dmitri Medvedev in alegerile prezidentiale, Putin a fost numit de acesta prim-ministru al Rusiei. Putin a ocupat aceasta functie in intervalul 8 mai 2008 - 4 martie 2012.

In 2012 a devenit pentru alti 6 ani presedinte al Federatiei Ruse (in urma modificarii Constitutiei).

In 2014 anexeaza Peninsula Crimeii, care la acea data apartinea Ucrainei, dupa ocuparea sa de catre trupele rusesti. Procesul de anexare este considerat ilegal de catre comunitatea internationala.

In 2015, incepe sa ofere sprijin militar regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad.





De asemenea, Rusia este in centrul atentiei si dupa acuzatiile potrivit carora s-a amestecat in rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2016, chestiune anchetata in acest moment.