Alegeri Rusia 2018 Peste jumatate dintre cele 111 de milioane de rusi cu drept de vot s-au prezentat la urne, anunta autoritatile electorale

Prezenta la urne in alegerile prezidentiale de duminica a depasit 50% a anuntat Comisia electorala centrla (CEC), scrie News.ro, citand The Associated Press.

In total 51,9% dintre cei 111 milioane de rusi cu drept de vot si-au exprimat optiunile politice pana la ora locala 17.00 (16.00, ira Romaniei), a precizat CEC.

Reprezentanti ai autoritatilor electorale au subliniat totodata ca incurajarea unei prezente mari la vot respecta legislatia rusa.

Presedinta CEC Ella Pamfilova a anuntat ca oficiali iau masuri rapide in intreaga tara in urma raportarii unor incalcari.

Observatori independenti si activisti au acuzat numeroase incidente in care in urne au fost introduse in mod ilegal buletine de vot, dar si alte nereguli.

"Raspundem imediat tuturor reclamatiilor, indiferent de la cine vin", a declarat Pamfilova.

Ea a anuntat ca autoritatile au sigilat rapid o urna la Rostov-pe-Don (sud), in urma semnalarii introducerii ilegale a unor buletine de vot.





Reprezentanti ai autoritatilor electorale au actionat la fel in urma unor acuzatii similare in localitatea Liuberti, langa Moscova, si la Artiom, in Extremul Orient si examineaza multe alte sesizari.





¬Noi nu ascundem nici cea mai mica incalcare¬, a subliniat adjunctul lui Pamfilova, Nikolai Bulaiev.