Alegeri Rusia 2018. Oamenii sunt adusi cu autobuzele la vot. Mai multe persoane sustin ca au fost obligate de angajatori sa voteze

Oponentii presedintelui rus Vladimir Putin au afirmat ca alegatorii au fost obligati, duminica, sa se prezinte la sectiile de votare, in ziua alegerilor prezidentiale, pentru a se asigura ca succesul lui Putin nu va fi afectat de o prezenta scazuta, relateaza Reuters.

Ivan Zhdanov, un adjunct al liderului opozitiei, Alexei Navalny, caruia nu i s-a permis sa participe la algeri, a declarat ca suporterii lui Navalny care monitorizeaza votul au raportat ca oamenii sunt adusi cu autobuzele la sectiile de votare de catre angajatorii lor.

"Cateva organizatii, cateva autobuze, aduc o cantitate masiva de oameni", a spus Zhdanov.

Oficialii kremlinului recunosc, neoficial, ca unii alegatori sunt reticenti in a se prezenta la vot, chiar daca il sustin pe Putin, deoarece cred ca victoria lui este deja tabilita. Oficialii spun ca votul va fi corect.

Reporterii Reuters aflati in sectiile de votare din Rusia au vorbit cu alegatorii care au spus ca au fost instruiti de sefi sau de universitari sa voteze. Multi au facut fotografii cu ei insisi, spunand ca sunt necesare ca dovada.

Un barbat in varsta de 25 de ani, aflat la o sectie de vot din Gryazi, in regiunea Lipetsk, a spus "la munca am fost fortati sa venim si sa votam, sa ne facem poze si tot restul".

Natalia Lobzhanidze este directorul scolii nr. 3 in Ust-Djeguta, in regiunea Karaciai-Cerchezia, din sudul Rusiei, care gazduieste sectia de votare numarul 215. "O fata a venit din (capitala regionala) Cerchezia, am fotografiat-o, deoarece sefii ei au cerut sa raporteze ca a votat. S-a inregistrat aici, asa ca a trebuit sa vina aici".

107 milioane de cetateni rusi sunt asteptati sa voteze in cadrul alegerilor prezidentiale. Cotat in sondaje cu cel putin 70% din intentiile de vot, Vladimir Putin nu are emotii si se indreapta spre o victorie zdrobitoare care ii va aduce al patrulea mandat - inca 6 ani la Kremlin, insa, cu toate astea, se pare ca vrea sa isi asigure succesul printr-o prezenta cat mai mare la sectiile de votare.