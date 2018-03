Cel putin 14 morti in Marea Egee, in urma naufragiului unei ambarcatiuni cu migranti la bord

Cel putin 14 persoane, inclusiv patru copii, s-au inecat in noaptea de vineri spre sambata, in sud-estul Marii Egee, in naufragiul unei ambarcatiuni care aducea aproximativ 20 de migranti de pe coasta turca, a anuntat politia portuata greaca, relateaza News.ro, citand AFP.





Bilantul a crescut in timpul cautarilor. Opt persoane inecate au fost scoase din apa, dupa gasirea primelor corpuri (o femeie, un barbat si patru copii).





Cautarile continuau in largul Insulei Agathonissi, in contextul in care mai multi pasageri erau dati in continuare disparuti, in baza marturiei unor supravietuitori, care spun ca in ambarcatiune erau 21 de persoane.





Politia portuara nu a oferit alte detalii imediat despre identitatea victimelor si nici despre cauzele naufragiului.





Naufragiul a fost raportat de trei supravietuitori, doua femei si un barbat, care au ajuns inot pe coastele insulei, a precizat politia portuara.





O nava de patrulare, un elicopter militar si trei ambarcatiuni de pescuit participau la operatiuni, in timp ce in zona soseau intariri, inclusiv o nava Frontex - Agentia europeana a frontierelor.





Drama are loc cu o zi inainte de marcarea a doi ani de la pactul incheiat intre statele UE si Ankara in vederea opririi fluxului migratiei intre Turcia si insulele elene, care au devenit in 2015 principala poarta de intrare in Europa a unor refugiati, mai ales sirieni, din calea razboiului si saraciei.





Acest acord a redus sosirile, chiar daca ele continua sa se ridice la cateva sute pe luna. Peste 1.000 de exilati, inclusiv numerosi copii, au murit inecati in Marea Egee in 2015 si 2016.





Puternic contestat de lumea umanitara, deoarece prevede trimiterea inapoi in Turcia a celor care sosesc, inclusiv a refugiatilor sirieni, acest acord a condus totodata la blocarea pe insule grecesti a mii de migranti, in conditii denuntate de aparatorii refugiatilor si cu pretul unor tensiuni cu locuitorii.