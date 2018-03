Xi Jinping, reales in unanimitate in al doilea mandat de cinci ani

Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza News.ro, citand AFP.





Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte Constitutia intr-o ceremonie organizata in cadrul grandios al Palatului Poporului la Beijing.





"Jur (...) sa muncesc pentru edificarea unei mari tari socialiste si moderne", a declarat el in fata deputatilor, cu mana stanga pe Constitutie, a carei modificare a impus-o in urma cu mai putin de o saptamana, pentru a putea sa detina un numar nelimitat de mandate.

Niciunul dintre cei 2.970 de deputati nu a indraznit sa voteze impotriva presedintelui in exercitiu si nici macar sa se abtina. Xi Jinping, care a fost singurul candidat, a fost ales in 2013 cu 99,86% din voturile exprimate, dupa ce un deputat a votat impotriva, iar alti trei s-au abtinut.

Un nou vicepresedinte, Wang Qishan, in varsta de 69 de ani, a fost ales cu putin inainte de Xi, cu un vot impotriva, o cvasiunanimitate care nu era asteptata, in contextul in care Wang si-a facut casiva inamici in cadrul regimului comunist pe cand se afla la conducerea serviciilor de lupta impotriva coruptiei.

Primul mandat al lui Xi Jinping a fost marcat de o lupta dura impotriva mitei, care a sanctionat cel putin 1,5 milioane de cadre din Partidul Comunist Cinez (PCC). Xi este suspectat ca s-a servit de aceasta campanie pentru a-si elimina opozantii interni si a-si impune autoritatea.

Dupa ce si-a plasat oamenii in posturi-cheie, el concentreaza puterea cum n-a mai facut-o alt lider de cel putin un sfert de secol, in defavoarea premierului Li Keqiang, care urmeaza sa fie reales duminica.

UN "INSARCINAT CU TRUMP"?

In afara de functia larg onorifica de vicepresedinte, Wang Qishan, un bun anglofon, ar putea sa fie insarcinat cu dificilele relatii cu America lui Donald Trump.

Un "excelent" economist, Wang va forma "o echipa de vis", din care va face parte o stea in ascensiune in PCC, Wang Yang, in vederea gestionarii "furtunii uriase care se pregateste in jurul drepturilor vamale" pe care ameninta sa le impuna presedintele american, noteaza sinologul Kerry Brown, de la King's College din Londra.

Desemnarea lui Wang Qishan, foarte apropiat presedintelui, arata ca Xi, in pofida atotputerniciei sale, nu are aliati aliati loiali si competenti, subliniaza, la Beijing, politologul Hua Po.

"Eu cred ca prioritatea acestui al doilea mandat va fi consolidarea si mai mult a puterii sale", preconizeaza el. Asa cum a facut in primul mandat, el ar putea de asemenea sa sporeasca acapararea partidului asupra societatii, "restrangand de exemplu libertatea de exprimare", afirma analistul.

Reprimarea disidentilor a crescut in ultimii ani, iar puterea si-a consolidat controlul asupra presei si Internetului, printr-o legislatie care reprima orice critica a regimului comunist.

Cel mai puternic om de la Beijing ar urma sa raspunda unui numar dintre nemultumirile imediate, "daca vrea sa cucereasca in intregime inimi", apreciaza Hua, referindu-se la inegalitati sociale, cresterea vertiginoasa a preturilor in domeniul imobiliar, a cheltuielilor medicale si de scolarizare, la demolari fortate.

Cu ajutorul propagandei si unei omniprezente in presa, Xi Jinping a devenit heraldul unei "noi ere", care le zugraveste compatriotilor sai tabloul unei Chine moderne si respectate la orizontul lui 2050.

"Campania impotriva coruptiei este populara, curatenia in partid este populara, iar programul sau de modernizare este atragator, daca va conduce la o administratie mai putin corupta, mai fiabila si in serviciul cetatenilor", noteaza sinologul Jean-Pierre Cabestan de la Universitatea baptista din Hong Kong.

"Oamenii sunt mandri de seful lor, ei considera ca el reprezinta bine China in strainatate", apreciaza el - chiar daca "imaginea tarii s-a degradat" odata cu reforma constittionala care ii deschide lui Xi Jinping perspectiva unei presedintii pe viata.