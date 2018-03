Ancheta pentru crima in cazul decesului exilatului rus Nikolai Glushkov (Scotland Yard)

"O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor autopsiei", a anuntat Scotland Yard, care a precizat ca politia antiterorista a fost insarcinata cu ancheta.In acest moment, nu s-a facut vreo legatura cu otravirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal.Nikolai Glushkov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit fara viata de familie si prieteni, luni noaptea. Deocamdata nu se cunoaste cauza mortii. Unul dintre prietenii sai, Damian Kudryavtsev, a anuntat vestea pe pagina sa de Facebook In anii 1990, Glushkov a lucrat la compania aeriana Aeroflot si la firma lui Berezovsky LogoVAZ. In 1999, Berezovsky a cazut in dizgratia lui Vladimir Putin si a fugit in Marea Britanie, iar Glushkov a fost acuzat de spalare de bani si frauda. A fost condamnat la 5 ani de inchisoare si a fost eliberat in 2004.In ultimii ani, Glushkov a trait in Londra, unde primise azil politic. In 2011, a depus marturie in cazul in care Berezovsky l-a acuzat pe oligarhul Roman Abramovici, care a ramas in relatii bune cu Kremlinul, ca l-a inselat cu 5 miliarde de dolari.Glushkov a declarat in fata magistratilor ca a fost luat efectiv "ostatic" de administratia lui Putin, care il presa pe Berezovsky sa isi vanda postul de televiziune ORT.Berezovsky a pretins de asemenea ca a fost partener cu Abramovici in anii 1990 intr-o firma petroliera, ceea ce oligarhul a negat.Judecatorul a respins insa acuzatiile lui Berezovsky, numindu-le "necinstite in mod deliberat".Glushkov a atacat in apel decizia. Intre timp, Berezovsky a disparut din viata publica si in martie 2013 a fost gasit mort. Politia considera ca a fost vorba de o sinucidere.