Jeremy Corbyn spune ca vina pentru otravirea spionului rus ar putea sa apartina unor "grupari mafiote rusesti"

Miercuri premierul Theresa May a afirmat ca Moscova este "vinovata" de otravirea acestui barbat in varsta de 66 de ani si a fiicei sale Iulia, 33 de ani, in 4 martie Salisbury (sud-vestul Angliei)."Marea Britanie trebuie sa ceara socoteala autorilor acestui act. Dar nu este momentul unor judecati grabite care ar putea conduce la un nou Razboi Rece", a scris Corbyn, intr-un editorial publicat in cotidianul The Guardian "Este vorba fie de o crima comisa de statul rus, fie acest stat a permit ca aceste toxine mortale sa scape de sub controlul pe care avea obligatia sa il exercite. In acest ultim caz, o legatura cu grupari mafiote rusesti carora li s-a permis sa se instaleze in Regatul Unit nu poate fi exclusa", a spus el."Informatii eronate (...) au condus la invazia dezastruoasa a Irakului" in 2003, subliniaza acest pacifist convins, referindu-se la acuzatiile ca Irakul ar detine arme de distrugere in masa si care au condus la declansarea acelui razboi. Aceste arme nu au fost insa descoperite niciodata.Angajamentul britanic alaturi de americani in Irak si dezvaluirile care au urmat au socat profund opinia publica din Marea Britanie.Corbyn aproba insa expulzarea a 23 de diplomati anuntata de Theresa May si se declara sa sustina "alte sanctiuni cand ancheta privind atacul va conduce la rezultate"."Laburistii nu sunt evident un partizan al regimului lui Putin si al autoritarismului sau conservator", a sustinut acesta.Pozitia lui Corbyn in acest dosar a starnit diviziuni in randul laburistilor si mai multi deputati din opozitie s-au distantat de liderul lor, sustinand-o pe Theresa May.Vineri dimineata, 33 de deputati laburisti au semnat o motiune parlamentara care recunoaste "fara echivoc" "vina" Rusiei in atacul de la Salisbury.