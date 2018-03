SUA: Mai multe dispozitive Blackberry au fost modificate pentru a facilita traficul de droguri 

Phantom Secure a facut "zeci de milioane de dolari" din vanzarea dispozitivelor Blackberry, modificate pentru a putea fi utilizate de membrii cartelului Sinaloa, potrivit declaratiilor oferite de investigatori.Departamentul de Justitie din SUA l-a arestat saptamana trecuta pe Vincent Ramos, care a fost inculpat joi, alaturi de alti patru asociati.Acestia sunt acuzati de conspiratie si de complicitate in distribuirea drogurilor."Organizatia Phantom Secure a fost conceputa pentru a facilita traficul international de droguri in intreaga lume",a declarat avocatul Adam Braverman pentru BBC."Acesti traficanti, inclusiv membrii cartelului Sinaloa, folosesc aceste dispozitive complet criptate pentru a-si facilita activitatile care implica traficul de droguri", mai spune acesta.Blackberry nu a oferit niciun comentariu, iar anchetatorii nu pot spune inca daca firma a lucrat cu ei in acest caz.