Bulgaria: Agentia de Stat pentru Securitate Nationala din Bulgaria (DANS) dobandeste controlul asupra proprietatilor si banilor elitei politice

Conform legii, "personalitati politice importante" sunt presedintele, parlamentarii, prim- ministrul, ministrii, judecatorii constitutionali si cei de la Inalta Curte, primarii, conducatorii intreprinderilor de stat, ofiteri superiori, ambasadori, sefi ai Bancii Centrale si ai Curtii de Conturi, membrii consiliilor de administratie ale partidelor politice. In practica, supuse controlului vor fi si persoanele legate de acestea - soti/sotie cu care convietuiesc in realitate, precum si copiii acestora, mamele, parinti, frati si surori. Este permisa colectarea si prelucrarea de informatii cu privire - spre exemplu - la persoanele fizice pentru care exista date ca sunt in relatii apropiate - "comerciale, profesionale sau de afaceri" cu acea persoana expusa politic sau cu rudele acesteia.Legea prevede ca in cazul in care un politician devine clientul unei banci, notariat, companii de asigurare, de schimb valutar, consilier juridic, daca decide sa participe la o privatizare sau la o licitatie publica etc, sa ii fie facuta imediat o verificare amanuntita. Ce anume va presupune aceasta va fi stipulat in regulament. Insa, cu siguranta, in cazul in care politicianul a decis sa deschida un cont, sa transfera sau sa retraga bani, sa ia un imprumut bancar, va fi verificat intregul sau parcurs in respectiva institutie de credit. Daca un politician decide sa cumpere o proprietate sau o masina, notarul va trebui de asemenea sa-l verifice.Interesant in acest caz este ca, conform legii, intreaga "informatie culeasa pentru aplicarea masurilor pentru o verificare complexa si extinsa a clientilor este documentata si pastrata astfel incat sa fie la dispozitia Directiei de Informatii Financiare a Agentiei de Stat pentru Securitate Nationala, a respectivelor organe de control si a auditorilor. Acestia pot sa ceara si sa foloseasca aceste informatii in orice moment.Verificate vor fi persoane politice de rang inalt nu doar din Bulgaria, ci si din UE. De exemplu, in cazul in care presedintele parlamentului sau primul-ministru dintr-o tara membra UE doresc sa isi deschida un cont intr-o banca bulgara, atunci conform legii i se va aplica o verificare complexa si extinsa.Autorii legii constientizeaza in mod evident ce risc ascunde concentrarea unor informatii imense ca si cantitate la servicii, in special la DANS, pentru ca mentioneaza de cateva ori in motivatie ca datele vor fi folosite doar pentru obiectivele acestei legi, adica demascarea spalarii banilor. In practica, legea permite accesul permanent al serviciilor la registre, colectarea si prelucrarea oricaror informatii, crearea de fise de proprietate si fisiere financiare extrem de mari si delicate.Controlul asupra implementarii legii va fi exercitat de presedintele Agentiei de Stat pentru Securitate Nationala (DANS). El va desemna organisme de control care vor face parte din Directia de Informatii Financiare a Agentiei.Prin aceasta lege, care are mai bine de 120 de articole, este interzisa deschiderea sau pastrarea unui cont anonim, a unui cont pe un nume fictiv, precum si deschiderea sau pastrarea unor certificate de depozit anonime. Sunt interzise si tranzactii cu banci fantoma. Se da si o definitie a spalarii de bani - transformarea sau transferul de bunuri dobandite dintr-o activitate infractionala sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, pentru a ascunde sau a acoperi originea ilegala a acestuia, ori pentru a fi ajutata o persoana implicata in realizarea unor asemenea activitati".