Erdogan avertizeaza cu privire la cel de-al III-lea razboi mondial. "Avem vecini rai de aceea producem arme"

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a estimat ca exista un risc de izbucnire a celui de-al treilea razboi mondial, reusind astfel sa-si "inghete" audienta prin discursul sau sustinut la un eveniment pe teme de sanatate."SUA construiesc 20 de baze in Siria, fapt care se intoarce impotriva Rusiei si poate deveni motiv pentru izbucnirea celui de-al treilea razboi mondial. Intrebarea care se pune este de ce este nevoie de baze americane in Siria unde exista si forte ale Rusiei si ale Iranului" a spus presedintele Turciei, potrivit To Vima , citat de Rador.In paralel, el le-a cerut turcilor sa fie pregatiti pentru orice eventualitate, insistand in acest sens: "Sa fim pregatiti pentru al treilea razboi mondial. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice eventualitate".Erdogan a lansat un nou delir cu declaratii extrem de provocatoare, lansand "focuri" impotriva Uniunii Europene si a Greciei, cu ocazia aprobarii noii transe de catre Comisia Europeana in valoare de 3 miliarde de euro pentru gazduirea refugiatilor.Vorbind de la palatul prezidential, Erdogan a spus ca in timpul crizei economice, Uniunea Europeana a sustinut Grecia dandu-i 400 de miliarde de euro."Cand tari cu petrol sau gaz natural au probleme, le ajuta cu beneficii la schimb. Dar cand Turcia are probleme, ii intorc spatele. Chiar si asa noi vom reusi singuri" a spus presedintele turc. "Natiunea turca nu a asteptat niciodata pe nimeni in istorie si ce a reusit a reusit prin puterea sufletului sau", a adaugat el.De notat ca miercuri a fost aprobata de Comisia Europeana acordarea celei de-a doua transe, in valoare de 3 miliarde de euro catre Turcia pentru gazduirea refugiatilor in structuri speciale. Transa anterioara de 3 miliarde de euro a fost folosita in totalitate si a acoperit perioada pana la sfarsitul anului 2017.Potrivit unor informatii publicate de ziarul cipriot Phileleftheros (confirmate de surse comunitare), cele 3 miliarde de euro vor fi alocate din doua rezerve:- Suma de 1 miliard de euro va fi alocata de la bugetul european existent, la care participa proportional toate statele-membre si, prin urmare, nici Grecia si nici Ciprul nu pot fi exceptate.- Suma de 2 miliarde va fi alocata de la bugetele nationale ale statelor membre, lucru pe care Atena si Nicosia il pot evita (daca doresc). Potrivit informatiilor, se asteapta ca Ciprul sa solicite ca propria sa cota-parte sa fie alocata pentru refugiatii din Iordania si Liban, practica ce a fost aplicata si in primul pachet de sprijin pentru Turcia.Avem vecini rai de aceea producem armeErdogan le atribuie grecilor si cipriotilor, pe care ii caracterizeaza "vecini rai", raspunderea pentru inarmarea nestavilita a armatei turcesti si pentru producerea de arme. Vorbind la o reuniune a militarilor, presedintele turc a vorbit despre invazia din Cipru din 1974, denaturand total realitatea."In 1974, in timpul 'misiunii de pace din Cipru' prin 'operatiunea de trecere sub tacere" au distrus intregul sistem de comunicare al nostru. Sefii acestei operatiuni au fost cica aliati ai nostri. L-au distrus. Ce s-a intamplat? Noi am infiintat ASELSAN (Industria de Aparare a Turciei)". "Acum noi, cu ASELSAN facem lucruri mult mai bune decat cu celalalt. Si nu facem numai asta. Deja ASELSAN s-a transformat intr-o companie care participa la licitatii internationale. Acesti vecini rai ne-au facut sa dobandim bunuri, ne-au facut sa dobandim cunoastere si sa fim in masura sa producem" a spus presedintele turc, potrivit Agentiei Cipriote de Stiri, CNA.