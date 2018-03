Daca Iranul dezvolta arma atomica, Arabia Saudita va face acelasi lucru cat mai repede posibil - printul mostenitor Mohammed bin Salman

Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a afirmat ca, daca Iranul se doteaza cu arma nucleara, Arabia Saudita "va face la fel cat mai rapid posibil", intr-un interviu la televiziunea CBS, preluat de AFP.





"Arabia Saudita nu doreste sa se doteze cu arma nucleara, dar daca Iranul dezvolta o bomba nucleara, vom urma aceeasi cale cat mai repede posibil, fara nicio umbra de indoiala", a declarat printul, in acest interviu care va fi difuzat integral duminica.





Omul forte de la Ryad, care se va intalni cu Donald Trump in 20 martie la Casa Alba, a facut o paralela intre ambitiile teritoriale ale liderului suprem iranian Ali Khamenei si cele ale lui Adolf Hitler, potrivit extraselor din interviu publicate joi.





In opinia sa, Ali Khmanei vrea "sa creeze propriul sau proiect in Orientul Mijlociu, asa cum Hitler voia sa se extinda in epoca sa. Numeroase tari din lume si din Europa nu au realizat pana la ce punct este periculos Hitler inainte de a se intampla ce s-a intamplat. Nu vreau ca acelasi lucru sa se intample in Orientul Mijlociu", a sustinut Mohammed bin Salman.





Statele Unite s-au apropiat si mai mult de regimul saudit dupa ajungerea la putere a lui Donald Trump, ambele tari vazand in Iran un dusman periculos.





Presedintele american acuza nu doar implicarea Teheranului in Siria, Yémen sau Irak, dar critica si acordul nuclear incheiat cu regimul iranian de Barack Obama pentru a impiedica Iranul sa devina o putere militara nucleara.