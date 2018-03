O mama din Oklahoma a ajuns in inchisoare dupa ce s-a casatorit cu fiica ei

O mama din Oklahoma care s-a casatorit cu fiica ei a fost condamnata la doi ani de inchisoare, potrivit BBC. Patricia Ann Spann, in varsta de 45 de ani, a pledat vinovata in fata acuzatiei de incest si a recunoscut casatoria cu fiica sa biologica, Misty Velvet Dawn Spann in varsta de 26 de ani. Femeia a pierdut custodia fetei si a recapatat-o in 2014. Cele doua s-au casatorit in martie 2016 dupa ce casatoria intre persoanele de acelasi sex a devenit legala in stat.Investigatorii au descoperit ulterior ca Patricia Anna Spann a fost casatorita inainte si cu fiul ei. Baiatul, care avea atunci 18 ani, a anulat mariajul in 2010 dupa ce se casatorise cu mama lui in 2008.Conform legilor statului Oklahoma, casatoria cu o ruda apropiata este considerata incest indiferent daca exista sau nu relatii sexuale.