Franta: Mandat de arestare pe numele printesei Hassa bin Salman, sora printului mostenitor al Arabiei Saudite, acuzata ca a ordonat lovirea si umilirea unui muncitor, in Paris

Aceast mandat de arestare pe numele lui Hassa bin Salman a fost emis la sfarsitul lunii decembrie de un judecator de instructie parizian, a declarat o sursa apropiata dosarului, confirmand o informatie anuntata de saptamanalul Le Point.In septembrie 2016, un pictor decorator a venit pentru a efectua o serie lucrari in apartamentul printesei, intr-un cartier sic al capitalei franceze. Potrivit acestuia, a inceput sa faca poze pentru lucrarea pe care o avea de facut, dar a fost acuzat ca vrea sa vanda poze cu printesa catre presa.Hassa bin Salman a ordonat atunci garzilor de corp sa il loveasca, potrivit versiunii muncitorului.Acesta spune ca a fost lovit, in special in fata, si umilit. Garzile de corpt i-ar fi ordonat printre altele sa se puna in genunchi, cu mainile legate, si sa sarute picioarele printesei.Dupa cateva ore, a putut sa plece din apartament, dar tot materialul sau a fost confiscat.Garda de corp a printesei a fost pusa sub acuzare in 1 octombrie 2016 pentru violente cu arme, sechestrare, furt si amenintare cu moartea.