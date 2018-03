Serghei Riabkov: Nu exista niciun program de dezvoltare de arme chimice cu numele 'Novociok', nici sub URSS, nici in Rusia

Citeste aici Ce sunt agentii neurotoxici din clasa Novociok, care ar fi fost folositi pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal

"Nu exista niciun program de dezvoltare de arme chimice cu numele 'Novociok', nici sub URSS, nici in Rusia", a afirmat ministrul adjunct al Afacerilor externe, Serghei Riabkov, citat de agentia Interfax.Potrivit lui Riabkov, Rusia a stopat toate cercetarile in materie de arme chimice dupa ratificarea Conventiei privind interzicerea acestor arme si si-a distrus toate stocurile.Agentii neurotoxici din clasa "Noviciok" ("nou venit") au fost conceputi in cel mai mare secret in anii 1970-1980, ultimele decenii ale Razboiului Rece Est-Vest.Agentii neurotoxici ataca sistemul nervos, in special enzimele care asigura comunicarea cu muschii.Iar expertii occidentali stiu putine despre aceste arme chimice de temut, si cu atat mai putin despre antidoturi.Existenta sa a fost dezvaluita de unul dintre parintii Novociok, Vil Mirzaianov, 83 de ani, in prezent refugiat in Statele Unite. El a participat, potrivit afirmatiilor sale, la un program clasat secret de apare, in cadrul Institutului public pentru chimie organica si tehnologie GNIIOKhT, creat la Moscova in 1924, si clasat intreprindere strategica prin decret prezidential in 2004. Acest institut s-a specializat recent in distrugerea stocurilor de arme chimice rusesti.Autoritatile britanice spun ca acest agent a fost folosit pentru otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia. Cei doi sunt internati, din 4 martie, in stare grava.Desemnand Moscova drept "vinovat" pentru aceasta dubla otravire, Londra a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi si inghetarea contactelor bilaterale cu Rusia.Rusia, care spune ca este nevinovata, a denuntat o pozitie britanica "absolut iresponsabila" si a promis masuri de retorsiune.