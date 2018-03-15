Español
English

Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic
Comentarii

SUA impun noi sanctiuni Rusiei, pentru ingerinta in alegeri si atacuri cibernetice / Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 15 martie 2018, 16:54 Actualitate | Internaţional

Sediul FSB de la Moscova (2005)
Sediul FSB de la Moscova (2005)
Foto: Agerpres
Statele Unite au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 si mai multe atacuri cibernetice, scrie AFP. Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB (informatiile interne) si GRU (informatiile armatei).

Potrivit unui oficial american, 5 entitati si 19 indivizi sunt vizati.

Aceasta administratie raspunde la activitatile daunatoare ale Rusiei, inclusiv tentativa de a interfera in alegerile americane, a precizat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin.

Cine sunt persoanele si entitatile sanctionate:
  • AFANASYEV, Sergei
  • ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly
  • BOGACHEVA, Anna Vladislavovna,
  • BOVDA, Maria Anatolyevna (a.k.a. BELYAEVA, Maria Anatolyevna)
  • BOVDA, Robert Sergeyevich
  • BURCHIK, Mikhail Leonidovich (a.k.a. ABRAMOV, Mikhail)
  • BYSTROV, Mikhail Ivanovich
  • KAVERZINA, Irina Viktorovna
  • KRYLOVA, Aleksandra Yuryevna
  • MOLCHANOV, Grigoriy Viktorovich
  • PODKOPAEV, Vadim Vladimirovich
  • POLOZOV, Sergey Pavlovich
  • VASILCHENKO, Gleb Igorevich
  • VENKOV, Vladimir
  • INTERNET RESEARCH AGENCY LLC (a.k.a. AZIMUT LLC; a.k.a. GLAVSET LLC; a.k.a. MEDIASINTEZ LLC; a.k.a. MIXINFO LLC; a.k.a. NOVINFO LLC)
  • ALEXSEYEV, Vladimir Stepanovich
  • CONCORD CATERING
  • FEDERAL SECURITY SERVICE
  • GIZUNOV, Sergey (a.k.a. GIZUNOV, Sergey Aleksandrovich)
  • KOROBOV, Igor (a.k.a. KOROBOV, Igor Valentinovich)
  • KOSTYUKOV, Igor (a.k.a. KOSTYUKOV, Igor Olegovich)
  • LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING (a.k.a. KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO; a.k.a. LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING)
  • MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL'NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ￐￐￐￐￐￐￐ ￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐ ￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT),
  • PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich (a.k.a. PRIGOZHIN, Evgeny)























546 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Proiecte de infrastructura
Dosare de coruptie
Achizitii publice
Sentinte definitive
Atacuri la adresa justitiei



Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

ULTIMA ORA
17:54 Florin Roman (PNL): PSD pregateste, prin Codul finantelor publice locale, obligativitatea ca romanii sa plateasca impozite pe cladiri de pana la sase ori mai mari
17:40 Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, audiati in 21 martie la CSM
17:35 Universitatea Politehnica din Bucuresti ofera pregatire gratuita liceenilor la Matematica, Fizica si Chimie, pentru Bacalaureat si admitere la facultate
17:32 Antena 3, amendata cu 10.000 de lei de CNA, pentru ca a prezentat drept reale imagini dintr-un moment artistic, pentru a-l ataca pe Mihai Gotiu
17:32 ​SUA acuza Rusia de o operatiune majora de penetrare a intregii sale retele energetice
17:16 Iohannis reproseaza Parlamentului ca nu a adoptat legislatia pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri: Jocul politic marunt a avut castig de cauza in fata unei rare oportunitati de a construi consens politic
17:14 Romanian Snooker Masters: John Higgins, in sferturile competitiei de la Bucuresti - Barry Hawkins, eliminat
16:59 Site-ul ANAF nu poate fi accesat momentan din cauza unor lucrari de mentenanta
16:57 Tanarul impuscat mortal de un politist din Vaslui este nepotul unui fost sef al Politiei Rutiere din municipiu. Cum s-a intamplat incidentul
16:54 SUA impun noi sanctiuni Rusiei, pentru ingerinta in alegeri si atacuri cibernetice / Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU
16:42 Consiliul local Buzau a votat in unanimitate o declaratie de unire a municipiului cu R. Moldova
16:29 Transgaz: Romania liciteaza rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in tarile vecine printr-o platforma operata de compania maghiara FGSZ
16:23 VIDEO Oficial Google: De ce a eliminat compania peste 3,2 miliarde de reclame anul trecut
16:11 Inspectia Judiciara: Procurorii care s-au ocupat de dosarele politistului acuzat de pedofilie nu au savarsit abateri disciplinare
Ultimele 24 de ore

Top 5 articole cele mai ...

VIDEO Simona Halep, in semifinale la Indian Wells (6-4, 6-7(5), 6-3 cu Petra Martic) - "Nici nu stiu cum am castigat, am refuzat sa pierd"
Un vasluian declarat mort, desi este in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului
TVR 1, Antena 3, Romania TV si B1 prezinta interviul cu Sebastian Ghita: Procurorul Negulescu se lauda ca sunt terminat, ca sunt un mort viu / Ce puteam sa mai fac decat sa plec? Venea Craciunul si pe mine ma chema Ghita / Ion Cristoiu afirma ca Ghita i-a aratat o fotografie cu el si Kovesi, in crama
Pensiile noastre nu le va plati Statul, ci aceia care vor munci atunci cand ne vom pensiona! O discutie cu Radu Craciun despre pensii, imbatranirea Romaniei si posibile solutii
VIDEO WTA: Simona Halep, lovitura zilei la Indian Wells


Hotnews
Despre noi:
Site
Forum
MyHotNews
Redacţie
Contact
Publicitate
Agenţii de ştiri
Reuters
France Presse
Agerpres
Parteneri Media:
Euractiv
Mediaindex
RFI
Deutsche Welle
Parteneri:
GTS
Medlife
Tremend
Startech
Esri Romania


Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version

Termeni si conditii de utilizare ©Copyright 2006 - 2018 Hotnews.ro. Toate drepturile rezervate HN28
| alte orase
Vineri
Contactează-ne