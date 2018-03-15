SUA impun noi sanctiuni Rusiei, pentru ingerinta in alegeri si atacuri cibernetice / Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU

Potrivit unui oficial american, 5 entitati si 19 indivizi sunt vizati.
Aceasta administratie raspunde la activitatile daunatoare ale Rusiei, inclusiv tentativa de a interfera in alegerile americane, a precizat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin.
Cine sunt persoanele si entitatile sanctionate:
- AFANASYEV, Sergei
- ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly
- BOGACHEVA, Anna Vladislavovna,
- BOVDA, Maria Anatolyevna (a.k.a. BELYAEVA, Maria Anatolyevna)
- BOVDA, Robert Sergeyevich
- BURCHIK, Mikhail Leonidovich (a.k.a. ABRAMOV, Mikhail)
- BYSTROV, Mikhail Ivanovich
- KAVERZINA, Irina Viktorovna
- KRYLOVA, Aleksandra Yuryevna
- MOLCHANOV, Grigoriy Viktorovich
- PODKOPAEV, Vadim Vladimirovich
- POLOZOV, Sergey Pavlovich
- VASILCHENKO, Gleb Igorevich
- VENKOV, Vladimir
- INTERNET RESEARCH AGENCY LLC (a.k.a. AZIMUT LLC; a.k.a. GLAVSET LLC; a.k.a. MEDIASINTEZ LLC; a.k.a. MIXINFO LLC; a.k.a. NOVINFO LLC)
- ALEXSEYEV, Vladimir Stepanovich
- CONCORD CATERING
- FEDERAL SECURITY SERVICE
- GIZUNOV, Sergey (a.k.a. GIZUNOV, Sergey Aleksandrovich)
- KOROBOV, Igor (a.k.a. KOROBOV, Igor Valentinovich)
- KOSTYUKOV, Igor (a.k.a. KOSTYUKOV, Igor Olegovich)
- LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING (a.k.a. KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO; a.k.a. LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING)
- MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL'NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT),
- PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich (a.k.a. PRIGOZHIN, Evgeny)