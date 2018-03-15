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SUA impun noi sanctiuni Rusiei, pentru ingerinta in alegeri si atacuri cibernetice / Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 15 martie 2018, 16:54 Actualitate | Internaţional

Sediul FSB de la Moscova (2005)
Sediul FSB de la Moscova (2005)
Foto: Agerpres
Statele Unite au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 si mai multe atacuri cibernetice, scrie AFP. Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB (informatiile interne) si GRU (informatiile armatei).

Potrivit unui oficial american, 5 entitati si 19 indivizi sunt vizati.

Aceasta administratie raspunde la activitatile daunatoare ale Rusiei, inclusiv tentativa de a interfera in alegerile americane, a precizat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin.

Cine sunt persoanele si entitatile sanctionate:
  • AFANASYEV, Sergei
  • ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly
  • BOGACHEVA, Anna Vladislavovna,
  • BOVDA, Maria Anatolyevna (a.k.a. BELYAEVA, Maria Anatolyevna)
  • BOVDA, Robert Sergeyevich
  • BURCHIK, Mikhail Leonidovich (a.k.a. ABRAMOV, Mikhail)
  • BYSTROV, Mikhail Ivanovich
  • KAVERZINA, Irina Viktorovna
  • KRYLOVA, Aleksandra Yuryevna
  • MOLCHANOV, Grigoriy Viktorovich
  • PODKOPAEV, Vadim Vladimirovich
  • POLOZOV, Sergey Pavlovich
  • VASILCHENKO, Gleb Igorevich
  • VENKOV, Vladimir
  • INTERNET RESEARCH AGENCY LLC (a.k.a. AZIMUT LLC; a.k.a. GLAVSET LLC; a.k.a. MEDIASINTEZ LLC; a.k.a. MIXINFO LLC; a.k.a. NOVINFO LLC)
  • ALEXSEYEV, Vladimir Stepanovich
  • CONCORD CATERING
  • FEDERAL SECURITY SERVICE
  • GIZUNOV, Sergey (a.k.a. GIZUNOV, Sergey Aleksandrovich)
  • KOROBOV, Igor (a.k.a. KOROBOV, Igor Valentinovich)
  • KOSTYUKOV, Igor (a.k.a. KOSTYUKOV, Igor Olegovich)
  • LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING (a.k.a. KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO; a.k.a. LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING)
  • MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL'NOE UPRAVLENIE (Cyrillic: ￐￐￐￐￐￐￐ ￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐ ￐￐￐￐￐￐￐￐￐￐); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT),
  • PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich (a.k.a. PRIGOZHIN, Evgeny)























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