O femeie de origine americana si-a ucis concubinul in incercarea de a castiga faima pe Youtube

Ce lucruri periculoase fac oamenii in zilele noastre pentru a deveni cunoscuti in online? Monalisa Perez, in varsta de 20 de ani, si-a impuscat din greseala prietenul in incercarea de a castiga faima pe Youtube.Femeia sustine ca iubitul sau, Pedro Ruiz, a venit cu ideea acestui videoclip, rugand-o sa traga spre el cu un pistol de la o distanta de 30 de cm, sperand ca o carte groasa il va apara.Imediat ce a realizat gravitatea faptelor, Perez a alertat autoritatile, care au constatat decesul barbatului.Femeia, careia i-a fost interzis pe viata dreptul de a mai detine vreo arma de foc, va sta sase luni in inchisoare si va fi in stare de proba timp de 10 ani.