In Rusia continua atacurile impotriva "tradarii din partea elitei bulgare"

Politicieni si prelati rusi continua cu acuzatiile impotriva Bulgariei, ca subestimeaza foarte mult rolul Rusiei cu privire la Eliberare. Dupa ce Patriarhul Rusiei, Chiril, in timpul vizitei sale in Bulgaria, l-a mustrat pe presedintele Radev, acum mitropolitul Ilarion, care este si presedinte al Departamentului pentru Afaceri Externe al Bisericii Ruse, a declarat ca Bulgaria rescrie istoria, potrivit Rador, care citeaza Mediapool. "In componenta armatei ruse au existat reprezentanti de diferite nationalitati. Si Romania are contributia sa pentru eliberarea Bulgariei de sub stapanire otomana, insa armata rusa a fost principala forta care a obtinut victoria", a spus Ilarion in emisiunea postului de televiziune Rossia 24, citat de BNR.Potrivit mitropolitului, un asemenea comportament se remarca si la ceilalti fosti sateliti sovietici care acum sunt in NATO si in UE. El a povestit ca in timpul vizitei Patriarhului Chiril in Bulgaria, majoritatea oamenilor care s-au strans au fluturat steaguri bulgaresti si rusesti, salutandu-l pe Patriarhul Moscovei si pe Patriarhul Bulgariei, iar asta a produs multe emotii pozitive. "Dar cand seara, in aceeasi zi, deja la Sofia, in fata monumentului lui Aleksandr II Eliberatorul, a avut loc ceva ce amintea de o parada militara si acolo au fost amintite diferite popoare, diferite tari, acest lucru a atras o critica justa din partea Patriarhului Chiril, care a vazut in asta o tendinta fireasca a UE", a declarat mitropolitul Ilarion, citat de Interfax.Potrivit afirmatiilor sale, aceasta tendinta ne indeamna sa concluzionam ca este tainuit rolul Rusiei in asemenea evenimente-cheie din istoria europeana - cum ar fi eliberarea Bulgariei de sub stapanire otomana. Consilierul presedintelui Parlamentului rus si membru al Palatului Public, Aleksandr Sikov, a scris pe blogul sau ca se mandreste cu Patriarhul Chiril si aparitiile sale in Bulgaria."Ma mandresc cu Patriarhul rus. El a anuntat in fata intregii lumi tradarea elitei bulgare cu privire la istoria noastra comuna. Rusii i-au eliberat pe bulgari de turci. Si-au dat viata pentru asta, au varsat sange. Nu au cerut si nu au luat nimic in schimb", scrie Sikov.