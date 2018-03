Cercetatorii au descoperit 15 noi planete, una dintre ele fiind o noua super-Terra ce ar putea detine rezerve de apa. Planetele orbiteaza in jurul unor stele mici si reci din apropierea sistemului nostru solar, cunoscute sub numele de "Pitici rosii", scrie Fox News. Una dintre cele mai stralucitoare stele din randul "Piticilor rosii", K2-155, are trei super-Terre, una dintre ele, K2-155d, ar putea fi in interiorul zonei locuibile a stelei. K2-155d ar avea o raza de 1,6 ori mai mare decat a Terrei.Cercetarea indica de asemenea faptul ca planetele ce orbiteaza in jurul "Piticilor rosii" ar putea fi neasteptat de similare planetelor ce orbiteaza in jurul stelelor ce se aseamana cu soarele.