Ambasadorul SUA la ONU spune ca Rusia este de vina pentru atacul chimic din Marea Britanie

"Statele Unite considera ca Rusia este responsabila pentru atacul asupra celor doua persoane din Marea Britanie folosind neurotoxina de nivel militar," a spus Hailey la o intalnire a Consiliului de securitate, potrivit reuters.com El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia joaca in continuare destul de agresiv", mentionand ca se asteapta "ca pana la summitul NATO sa mai avem astfel de provocari"."Ce s-a intamplat in Marea Britanie este un lucru extrem de grav. (...) Sigur ca suntem ingrijorati si sigur ca ne raliem pozitiei oficiale a NATO, pentru ca nu putem sa facem altfel. De altminteri, tonul belicos cu care Rusia raspunde de fiecare data declaratiilor statelor membre NATO sau NATO in sine este unul deja clasic. Rusia ameninta la randul sau. Rusia are o pozitie extrem de aspra", a afirmat Fifor.Marea Britanie expulzeaza 23 de diplomati rusi si rupe relatiile la nivel inalt cu Moscova. May: Este "tragic" ca presedintele Putin a procedat astfel"Consideram ca aceasta actiune ostila este absolut inacceptabila, nejustificata si pripita. Toata responsabilitatea pentru deterioararea relatiilor Rusia-Marea Britanie apartine actualilor conducatori politici britanici".Discursul premierului britanic a venit miercuri la foarte scurt timp dupa ce ambasadorul Moscovei la Londra a avertizat ca vor exista masuri reciproce daca Regatul Unit expulzeaza diplomati rusi.