Germanii de la Rheinmetall au fost alesi de guvernul australian pentru livrarea a 211 tancuri Boxer, in valoare de doua miliarde euro

Comanda de tancuri blindate face parte din programul "Land 400 Phase 2" al guvernului australian, iar optiunea pentru ofertantul german a fost decisa in Comitetul de Securitate al tarii (National Security Committee). Astfel, Rheinmetall il scoate din licitatie pe rivalul britanic BAE Systems.Valoarea estimata a contractului este de aproximativ 3,15 miliarde de dolari australieni - echivalentul a aproximativ 2 miliarde de euro. In cadrul acestuia, urmeaza a fi livrate Australiei peste 200 de tancuri, esalonat pe sapte ani (2019-2026). Bursa a reactionat imediat la aceasta veste, valoarea actiunii Rheinmetall crescand miercuri cu mai bine de 4%, pentru ca dupa-masa sa se atinga 108,50 euro.Pentru compania germana este un contract important, raportat la cifra de afaceri a Rheinmetall, care anul trecut a inregistrat vanzari de aproape 6 miliarde de euro. In plus, amanarea formarii unui guvern german, in ultimele luni, a afectat si afacerile companiei, datorita intarzierii aprobarilor de export.Premierul australian, Malcolm Turnbull, a declarat presei ca guvernul sau "a facut o testare ampla si foarte stricta, in care Boxer-ul s-a dovedit a fi cel mai potrivit vehicul pentru fortele armate" ale tarii sale. Se doreste, in plus, ca tancul sa fie dotat cu un sistem de inaltare de tip "turn", pe care Rheinmetall urmeaza a-l proiecta si construi.Rheinmetall construieste Boxer-ul in cadrul unei asocieri cu firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW), din Munchen. Inca nu se stie cat din contract revine fiecarei parti, deoarece mai urmeaza negocieri. Un astfel de model de tanc exista in dotarea armatei germane, dar si a celei olandeze si din Lituania.Se pare ca decizia in favoarea Rheinmetall ar fi fost luata datorita faptului ca firma germana creeaza locuri de munca in Australia. Doar 25 de tancuri urmeaza a fi produse in Germania, restul de 186 fiind produse local. Iar acest lucru va fi posibil prin aducerea in Germania de tehnicieni australieni, care sa fie pregatiti profesional.Desi aceasta informatie aparuta in presa germana nu a fost confirmata de concern, acesta admite faptul ca la Brisbane, in Queensland, va fi creat "un centru de competente". De acolo, proiectul va fi dirijat si apoi executat de 40 de companii australiene. Potrivit informatiilor aparute in presa australiana, numarul de locuri de munca nou-create ca fi de 330. Acestora li se vor adauga 300 de locuri de munca in statele Victoria si News South Wales.Pentru Rheinmetall, acest contract cu guvernul australian nu e primul. In anul 2013, compania germana a incheiat un contract de proportii, pentru livrarea a 2.500 de camioane militare. In plus, Rheinmetall se afla momentan in cadrul unei licitatii publice lansate de guvernul australian, cu tancurile sale "Puma" si "Lynx". In prezent, Australia investeste miliarde de dolari in dotarea tehnica a armatei sale, iar Panzer-ul german pare de neoprit, chiar si peste ocean.