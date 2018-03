Presedintele Serbiei anunta ca e dispus la un "compromis" in privinta Kosovo

Bruxellesul a reamintit recent ca rezolvarea acestui conflict este cruciala daca Serbia doreste sa se alature Uniunii Europene."Obstacolul cel mai mare in calea noastra europeana este, evident, situatia Kosovo. De aceea, Serbia (...) este pregatita sa discute posibile compromisuri", a declarat Vucic."Nu putem accepta decat un compromis (...), dar nu o umilire a poporului nostru", a adaugat Aleksandar Vucic, intr-o conferinta comuna cu secretarul adjunct interimar de Stat al SUA, Wess Mitchell.Aproximativ 120.000 de sarbi traiesc in Kosovo, dar este vorba de o estimare, in conditiile in care acestia au refuzat sa participe la recensamant.Ultimul conflict al Iugoslaviei in epoca Milosevic, razboiul din Kosovo intre fortele Belgradului si kosovarii albanezi (1998-99) s-a soldat cu peste 13.000 de morti, in mare majoritate albanezi. Conflictul s-a incheiat cand Serbia, supusa unei campanii de bombardamente a NATO, si-a retras trupele.Belgradul si Pristina s-au angajat in 2011 intr-un proces de normalizare, sub egida UE, dar discutiile sunt stopate de doi ani. Cele doua parti au reluat insa recent discutiile la nivel tehnic.Subiectul este foarte sensibil in Serbia, unde Kosovo este considerat leaganul civilizatiei si religiei sarbe, "Ierusalimul" lor, cum l-a numit recent ministrul Afacerilor externe, Ivica Dacic.115 tari, printre care majoritatea tarilor din UE, recunosc in prezent independenta Kosovo. Romania nu face parte dintre aceste state. Cu ajutorul Moscovei, Serbia duce o batalie diplomatica pentru a impiedica intrarea fostei sale provincii in institutiile internationale, in special ONU.