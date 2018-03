Un arheolog celebru "fabrica" singur artefactele pe care apoi le prezenta drept mari descoperiri

Arheologul James Mellaart, celebru pentru descoperirea unei uluitoare culturi neolitice in Turcia, denumite Catalhoyuk, care are o vechime estimata la 9.000 de ani, isi fabrica singur dovezile arheologice care sa-i sustina ipotezele, conform unui material publicat de Live Science.James Mellaart, care a murit in 2012, a fabricat singur o parte dintre decoratiunile murale "antice" pe care apoi le "descoperea" in situl de la Catalhoyuk. De asemenea, el a falsificat documentele prin care erau catalogate inscriptiile descoperite la Beykoy, un sat din Turcia, conform geoarheologului Eberhard Zangger, presedintele Fundatiei Luwian Studies. Zangger a examinat apartamentul din Londra ce a fost detinut de Mellaart intre 24 si 27 februarie, descoperind o serie de "prototipuri" ale unor decoratiuni murale si inscriptii despre care Mellaart sustinea ca sunt autentice, citeaza Agerpres