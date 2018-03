Femeile si realizarile lor puse pe panourile publicitare in Iran

Un soldat, un fotograf de razboi si o olimpica sunt cateva dintre femeile care apar pe panourile publicitare din capitala Iranului, Teheran, intr-o miscare rara in tara conservatoare. Panourile publicitare prezinta realizarile unor femei iraniene, conform BBC. Printre acestea se numara inclusiv matematicianul Maryam Mirzakhani, care in 2014 a devenit prima femeie care a castigat medalia Fields - echivalentul Premiului Nobel pentru matematica. Femeia murit in 2017 in varsta de 40 de ani. Campania vine dupa ce un politician de partid pro-reforma a fost ales primar al orasului in 2017.Utilizatorii din social media au sustinut miscarea neobisnuita, in timp ce unii au sugerat ca panourile sunt lipsite de sens si nu conduc spre o imbunatatire reala a statutului si drepturilor femeii. Saptamana trecuta o femeie din Iran care si-a dat jos valul in public in semn de protest impotriva legii jihabului a fost condamnata la doi ani de inchisoare.Cine sunt femeile? Femeile alese sa apara pe panourile publicitare sunt intelectuale, artiste, atlete sau oameni de stiinta. Cateva dintre acestea sunt: Kimia Zonoozi-prima femeie iraniana medaliata la jocurile olimpice din vara anului 2016, Shahla Riahi- prima femeie director din Iran, Alenush Terian- fiziciana cunoscuta in Iran ca mama astronomiei moderne sau Maryam Amid-Semnani- una dintre primele jurnaliste care a fondat in 1913 un ziar pentru femei, Blossom