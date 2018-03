Captura record de cocaina la vama franceza in 2017

Reprezentantii vamali francezi au confiscat in 2017 mai mult de noua tone de cocaina, un record. Este vorba de 9,2 tone de cocaina care au fost interceptate in Franta si in largul marii, conform bilantului anual prezentat de Gerald Dermanin, ministrul actiunii si conturilor publice din portul fluvial din Gennevilliers, relateaza Le Monde.

Captura record poate fi pusa in paralel cu crestearea de 50% a plantatiilor de coca in Columbia, principalul producator de cocaina din America de Sud. Ca efect al cresterii productiei, traficul de cocaina a deschis o noua ruta prin Pacific unde mai multe transporturi majore au fost realizate."Aceasta noua ruta porneste din America de Sud, trece prin canalul Panama inainte sa fie livrata in Australia si Noua Zeelanda. Ne gasim pe o ruta a traficantilor", explica pentr APF directia generala a vamelor. Astfel, trei nave care navigau in largul Polineziei franceze si prin Insulele Tonga au fost interceptate in ianuarie si noiembrie 2017 avand la bord 2,8 tone de cocaina.In total, aproximativ 100 de tone de stupefiante, inclusiv 64,7 tone de canabis au fost interceptate in 2017, atat in Franta cat si in strainatate, conform informatiilor reprezentantilor vamali francezi.