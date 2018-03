Moscova, ironica dupa demiterea lui Tillerson: Nu a acuzat inca nimeni Rusia ?

"Nu a acuzat inca nimeni Rusia ca e vinovata de schimbarile de posturi la Washington?", s-a intrebat purtatoarea de cuvant a ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, intr-un comentariu transmis AFP.Potrivit serviciilor americane de informatii, puterea de la Kremlin a derulat o operatiune concertata si planificata pentru a influenta alegerile prezidentiale in favoarea lui Donald Trump, in special prin folosirea retelelor sociale si prin difuzarea de "stiri false". Moscova a negat toate acuzatiile.Inainte de a fi sef al diplomatiei, Rex Tillerson a lucrat timp de aproape 20 de ani in stransa legatura cu Rusia in cadrul functiilor pe care le-a detinut la conducerea ExxonMobil, intalnindu-se in mod regulat cu Vladimir Putin.Dar, in ciuda nominalizarii sale si a promisiunilor de reconciliere din partea lui Donald Trump, relatiile dintre Moscova si Washington nu au incetat sa se degradeze de la alegerea republicanului.