Rex Tillerson acuza Kremlinul, dupa otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, ca este "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate"

Aflat in vizita in Africa, Rex Tillerson a spus, in timpul unei discutii cu jurnalistii, ca otravirea fostului spion rus a fost "un act cu adevarat impertinent".La acel moment, Tillerson a spus ca nu este clar daca guvernul rus se afla in spatele atacului sau daca este vorba de altcineva. Secretarul de stat a precizat ca ar fi aproape peste puterea sa de intelegere ca ar putea un stat sa faca un asemenea pas care are potentialul de a rani multe persoane.Intr-un comunicat facut public in aceeasi zi, Rex Tillerson a aratat ca Statele Unite au "incredere totala" in concluzia la care au ajuns britanicii, care au spus ca Rusia este "probabil responsabila"."Nu exista niciodata o justificare pentru acest tip de atac, sa incerci sa ucizi un cetatean aflat pe teritoriul unui stat suveran si suntem revoltati ca Rusia pare sa arate din nou un asemenea comportament. De la Ucraina la Siria si acum Marea Britanie, Rusia continua sa fie o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume, actionand cu sfidare fata de suveranitatea altor state si fata de vietile cetatenilor", a subliniat seful diplomatiei americane."Suntem de acord ca cei responsabili, atat cei care au comis crima, dar si cei care au ordonat-o, trebuie sa suporte consecinte serioase. Suntem solidari cu aliatii nostri din Marea Britanie si vom continua sa ne coordonam indeaproape raspunsurile", a adaugat Tillerson.Cel putin doua persoane, fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa Yulia, au ajuns in stare critica la spital dupa ce au fost in contact cu neurotoxina.