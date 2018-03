ONU acuza Facebook de raspandirea discursului urii in Myanmar

Facebook nu a oferit niciun comentariu, desi in trecut compania a declarat ca face eforturi pentru a elimina discursul urii in Myanmar si ca se straduieste sa le interzica oamenilor raspandirea acestuia.Mai mult de 650 de mii de musulmani au fugit din Myanmar in Bangladesh, din cauza atacurilor insurgente ce au declasat o lovitura de securitate in august, anul trecut. Multe persoane povestesc despre crime si violuri numeroase.Directorul ONU pentru drepturile omului a declarat sapamana trecuta ca suspecteaza ca in zona au avut loc acte de genocid. Consilierul de securitate nationala din Myanmar a cerut "dovezi clare" in acest sens, inainte ca orice fel de acuzatie sa fie lansata.Presedintele Misiunii Internationale Independente de Informare ONU in Myanmar, Marzuki Darusman, este de parere ca social-media a jucat un rol determinant in Myanmar."A contribuit in mod substantial la nivelul disensiunilor si al conflictelor. Discursul despre ura este, desigur, o parte a acestui lucru. In ceea ce priveste situatia din Myanmar, social-media este Facebook, iar Facebook este social-media", a spus acesta.Anchetatorul ONU din Myanmar, Yanghee Lee, este de parere ca Facebook reprezinta o parte importanta a vietii publice, civile si private, iar guvernul a folosit aceasta platforma pentru a difuza informatii publicului.