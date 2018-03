Republicanii ajung la concluzii diferite fata de Comunitatea de Informatii Secrete in ceea ce priveste implicarea Rusiei in alegerile din 2016

Republicanii din Comitetul de Inteligenta al Camerei au ajuns luni la o concluzie total opusa cu Comunitatea de Informatii Secrete pe care o supravegheaza, anuntand ca presedintele Rusiei Vladimir Putin nu incerca sa il ajute pe Donald Trump sa castige alegerile din 2016, potrivit CNN Republicanii au mai spus ca nu au gasit nici o dovada in ceea ce priveste complotul dintre Rusia si presedintele Trump si ca vor inchide investigatia ce dureaza deja de un an.Acest punct de vedere va fi privit cu o dezaprobare crunta de catre Democrati si va face ca tensiunile dintre partizani sa creasca in comitetul ce fusese format prin parteneriat pe baza probelor rusesti.Republicanul Mike Conaway (Texas), care conduce investigatia, a spus luni ca a incheiat interviurile in ceea ce priveste investigatia in Rusia, iar personalul Republican a pregatit un raport de 150 de pagini pe care il vor da spre revizuire marti dimineata Democratilor.Comitetul de Informatii al Senatului continua investigatia cu privire la implicarea Rusiei in alegeri. Presedintele Serviciului de informatii al Senatului, Richard Burr, a precizat luni pentru CNN ca inca nu au dovezi de complot sau sa sustina aprecierile serviciilor de informatii conform careia Putin incerca sa il ajute pe Trump sa castige.