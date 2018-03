Problemele pe care le pune summitul Trump-Kim Jong-un/ Optimismul lui Trump, temperat de scepticismul expertilor

Perspectiva unui summit care sa ii aduca la aceeasi masa pe Donald Trump si Kim Jong-un a fost primita cu scepticism in capitalele occidentale. Presedintele american s-a declarat convins ca poate reusi acolo unde predecesorii sai au esuat, potrivit Les Echos , citat de Rador."Daca veniti la Phenian, Kim Jong-il va garanteaza ca va va satisface toate cererile". In 2000, un emisar nord-coreean ii transmitea lui Bill Clinton o invitatie a liderului suprem. Prudent, presedintele american a decis sa o trimita pe sefa de atunci de la Externe, Madeleine Albright, care nu a fost convinsa de angajamentele prezentate in materie de armament nuclear. Obligata sa asiste la un gigantesc spectacol de propaganda, alaturi de Kim Jong-il, a vizionat in plus si un film care inregistra momentul lansarii unei rachete balistice, "Taepodong 1", chiar racheta a carei retragere o cerea doamna Albright.Optsprezece ani mai tarziu, invitatia fiului lui Kim Jong-il este insotita si ea de toate garantiile, potrivit emisarilor sud-coreeni care au jucat rolul de intermediari. Kim Jong-un s-a angajat sa lucreze la "denuclearizarea" Peninsulei Coreene si a promis sa se abtina "de la orice nou test nuclear sau de racheta" in timpul unor eventuale negocieri. Donald Trump, care a acceptat sa se intalneasca inca dinainte ca emisarii din Sud sa-si incheie alocutiunea, este la randul sau convins ca va obtine mai multe de la Kim decat predecesorii sai si ansamblul comunitatii internationale, care opereaza in acest sens de peste 30 de ani.Dar partida se anunta mai complexa decat in 2000. Mai intai pentru ca, in cursul ultimilor 20 de ani, Coreea a dezvoltat un arsenal nuclear mult mai larg si mai sofisticat. ￯Isi vor inchide reactoarele si centrifugile pe care le folosesc pentru imbogatirea metalelor? Cum poate fi controlat acest lucru?", se intreaba fizicianul Jeremy Bernstein in "New York Times".Casa Alba a subliniat in repetate randuri ca nu face nicio concesie acceptand aceasta invitatie. "Asteptam de la nord-coreeni sa isi tina promisiunile", a insistat un reprezentant al presedintelui american.Pentru analistii din Asia, nici unul din agajamentele fluturate de Phenian nu este constrangator. "Inghetarea testelor, absenta unor provocari la frontiera sau reluarea reintregirilor familiilor separate nu sunt cu adevarat concesii. Toate acestea nu costa nimic Nordul", a remarcat Robert Kelly, un specialist al dosarului de la Pusan National University din in Coreea de Sud.Niciun expert nu crede ca Kim Jong-un isi va abandona arsenalul nuclear si balistic, construit cu pretul unor imense sacrificii economice, pentru a face joc egal cu SUA si pentru a garanta supravietuirea dinastiei. "In ciuda recentei efervescente diplomatice, este putin probabil ca Phenianul sa-si fi modificat interesele strategice", confirma Alison Evans, de la IHS Markit.Acceptand un summit fara sa puna conditii ferme, Donald Trump risca sa ii ofere o imensa victorie lui Kim Jong-un, care isi va putea consolida legitimitatea internationala si isi va putea alimenta propaganda interna pe bani putini. O perspectiva care agaseaza numeroase capitale occidentale.Premierul japonez Shinzo Abe a fost luat prin surprindere de lovitura de poker a presedintelui american, care contrazice linia dura a sanctiunilor fara negocieri pe care Washingtonul si Tokyo si-au propus si promis sa o mentina. La Seul, presedintele Moon Jae-in a fost la randul sau surprins de graba lui Donald Trump, dar a primit gestul cu mai multa satisfactie. El a lucrat timp de saptamani pentru relansarea unui dialog intre Statele Unite si Coreea de Nord, convins ca negocierile, chiar si lipsite de rezultate concrete, ar putea indeparta scenariul unor lovituri militare asupra Nordului pe care l-a tot fluturat Washingtonul in ultimele luni.