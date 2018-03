VIDEO: Doi frati au vaslit peste Atlantic in 53 de zile

Greg Bailey si Jude Massey au petrecut 53 de zile vaslind in memoria tatalui lor, Peter Massey, ce a trecut in nefiinta in 2015. Fratii au inceput calatoria catre Barbados din Gran Canaria pe 18 ianuarie, potrivit BBC. Duminica, la ora 17:38, acestia au terminat de parcurs cei aproximativ 4 830 km si au pasit in sfarsit pe uscat, unde au fost intampinati de prieteni si familie.Provocarile nu s-au rezumat insa doar la vaslit. Un desalinizator ce s-a stricat inca din ziua a patra, ce transforma apa sarata in apa potabila, i-a adus pe Jude si Greg in situatia de a fi nevoiti sa pompeze manual apa, timp de 5 ore pe zi, pentru a supravietui.In ciuda halucinatiilor si a "durerii extreme de spate" datorata vaslitului, cei doi nu s-au dat batuti si au continuat calatoria.