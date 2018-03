VIDEO: Buncarul de marimea unui oras

Terenul pe care buncarul este construit este aproape la fel de mare ca Manhattan, cartierul din New York, si a fost descris ca "planul de rezerva al umanitatii". De afara, constructiile par simple, insa ,in interior, sunt proiectate ca sufragerii confortabile, scrie Mirror. O retea de buncare de dimensiunea unui oras ar putea salva 10,000 de oameni de un potential razboi nuclear, un virus mortal sau de prabusirea unui asteroid, dupa cum spune chiar creatorul ei.Sute de buncare militare facute din beton, situate in America, Dakota de Sud, au fost transformate intr-un adapost in caz de apocalipsa.Vivos, compania care construieste adaposturi subterane concepute pentru a rezista unui potential dezastru, refoloseste o fosta baza militara cu suprafata de aproximativ 46.62 kmᅡ.