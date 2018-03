A murit "contabilul Auschwitzului", nazistul Oskar Groning

Un purtator de cuvant al Parchetului din Hanovra a precizat ca a fost informat de deces de catre avocatul acestui barbat condamnat in 2015 la 4 ani de inchisoare pentru complicitate la moartea a 300.000 de evrei.Potrivit Der Spiegel, fostul membru al SS a murit vineri la spital.Oskar Groning face parte dintre ultimii nazisti care au raspuns in fata tribunalelor pentru actele lor, la peste 70 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea razboi mondial.In timpul procesului, acesta si-a cerut scuze si a evocat o "greseala morala".La sfarsitul lui 2017, justitia germana a ordonat inchiderea sa dar acesta a incercat toate recursurile pentru a scapa de detentie. A depus chiar o cerere de gratiere. Eforturile sale au fost in zadar, dar in cele din urma justitia nu a pun in executare amenintarea cu inchisoarea.