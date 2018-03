Ambasada Rusiei acuza Londra de un joc foarte periculos in gestionarea anchetei otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal

"Politica actuala condusa de guvernul britanic fata de Rusia constituie un joc foarte periculos cu opinia publica britanica", a spus purtatorul de cuvant al ambasadei, intr-un comunicat.Acest lucru "trimite ancheta pe o pista politica inutila si poarta riscul unor grave consecinte pe termen lung asupra relatiilor noastre" bilaterale, a adaugat acesta, cu putin timp inainte ca premierul Theresa May sa sustina un discurs pe marginea acestui subiect in fata Parlamentului.In 4 martie, Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa, Iulia, 33 de ani, au fost descoperiti otraviti pe o banca in micul oras Salisbury din Anglia.La Moscova, presedintele Vladimir Putin a sfatuit Londra sa astepte rezultatele anchetei inainte de a trece la concluzii.Intrebat de BBC de o eventuala responsabilitate a Rusiei in acest dosar, Putin a raspuns: "Intai lamuriti lucruri la voi si dupa aceea vom discuta".