Universitatea Central Europeana, infiintata de Soros, isi deschide o filiala la Viena 

Universitatea Central Europeana, infiintata si finantata de George Soros, si administratia orasului Viena au anuntat ca negociaza asupra unui memorandum care ar permite deschiderea unei filiale in capitala Austriei, completand astfel seria campusurilor din Budapesta si din New York, de la Universitatea Bard, informeaza Universitatea.





Potrivit negocierilor campusul ar fi ar putea fi amplasat in zona Otto Wagner, pe o perioada contractuala de 99 de ani.





"Viena este un nod global pentru universitati, companii si organizatii internationale. Stailirea unui campus va oferi facultatilor si studentilor CEU oportunitati noi. Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu orasul si ca guvernul austriac sa transforme CEU Viena intr-o realitate ", a declarat presedintele si rectorul Universitatii Central Europene Michael Ignatieff, care a adaugat ca Budapesta va ramane sediul noastru de baza.









"Pentru Viena, ca oras universitar, cooperarea cu CEU ofera oportunitatea secolului", a spus primarul Michael Haupl, adaugand ca Universitatea Central Europeana este un simbol al "desteptarii" membrilor UE din centrul si estul Europei.





Universitatea Central Europeana este o institutie de invatamant superior acreditata in anul 1991 in SUA si care functioneaza la Budapesta. Universitatea a atras studenti din peste 100 de tari pentru educatia interdisciplinara. Ofera programe de masterat si doctorat in stiinte sociale, drept si management, matematici.