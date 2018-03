Anglia: Unul dintre atacatorii cu acid, de anul trecut, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare

Un adolescent de 17 ani, Derryck John, a fost condamnat, luni, la 10 ani de inchisoare, dupa ce, in luna iulie a anului trecut, a atacat cu acid sase persoane care conduceau mopede, relateaza The Guardian.





Derryck John, din Croydon, sudul Londrei, a atacat cu acid sase persoane, pe 13 iulie, pentru a le fura mopedele.





“Acestea au fost delicte grave. Ai atacat persoane pe domeniul public cu ceea ce pare a fi fost un acid din cele mai tari”, a spus judecatorul Noel Lucas in momentul in care a anuntat sentinta.





“Nu ai dezvaluit numele complicelui tau, nici natura precisa a fluidului coroziv folosit si nici sursa de unde complicele tau l-a obtinut”, a mai spus judecatorul.





In final, judecatorul a anuntat condamnarea tanarului la 10 ani si jumatate de inchisoare, subliniind ca in ultimele 12 luni numarul atacurilor cu acid a crescut, iar acesta este al doilea caz judecat in ultimele trei luni.