A murit Hubert de Givenchy, una dintre figurile legendare ale modei

"Domul de Givenchy s-a stins in somn la sambata, 10 martie 2018", a anuntat creatorul de moda Philippe Venet."Funeraliile vor avea loc in cea mai stricta intimitate", a precizat el.De la prima sa defilare in 1952 pana la plecarea, in 1995, de la casa sa de moda, vanduta in 1988 grupului LVMH, Hubert de Givenchy a marcat timp de 40 de ani lumea modei prin eleganta creatiilor sale, precum celebra rochie neagra purtata de Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's".