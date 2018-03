Viena: Un austriac de origine egipteana a fost ucis dupa ce a atacat cu cutitul un soldat care pazea resedinta ambasadorului Iranului

Atacatorul, un barbat de origine egipteana, "a murit pe loc", a precizat un purtator de cuvant al politiei, , Harald Sörös.O perchezitie era in curs luni la domiciliul acestui barbat, in incercarea de a afla mobilul atacului. O eventuala pista terorista nu este "nici exclusa, nici confirmata" pentru moment, a precizat Sörös.Incidentul a avut loc in jurul orei 23,35 intr-un cartier rezidential din Viena, unde soldatul era in post intr-o ghereta.In timpul agresiunii, cei doi barbati au cazut la pamant si militarul a fost lovit de mai multe ori cu cutitul, dar l-a salvat vesta de protectie, a explicat Sörös.Intr-o prima etapa, soldatul a incercat sa foloseasca sprayul iritant, inainte de a trage "cel putin patru gloante", a adaugat acesta.Ranit la brat si in stare de soc, militarul a fost internat.Politia a ordonat intarirea securitatii la toate reprezentantele diplomatice din Viena.