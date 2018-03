Theresa May a convocat Consiliul de Securitate, dupa otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal / Presa scrie ca ar putea acuza Rusia

Potrivit mai multor ziare britanice, sefa guvernului va denunta implicarea Rusiei in acest incident.Aceasta ar putea anunta de asemenea masuri de retorsiune impotriva Rusiei, precum expulzarea de diplomati rusi, revocarea de vize sau boicotul diplomatic al campionatului mondial de fotbal din aceasta tara. Ziarele britanice speculeaza si asupra unei condamnari comune a aliatilor Marii Britanii precum Franta si Germania.Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, sunt in continuare in stare critica, dar stabila, la terapie intensiva, a anuntat duminica spitalul din Salisbury.Nick Bailey, ofiter de politie, si el victima a agentului otravitor, este "constient" si se afla "intr-o stare grava, dar stabila".La Salisbury, o contaminare "limitata" a fost constatata in restaurantul Zizzi si in Mill Pub, unde au fost Skripal si fiica sa. Sute de clienti au frecventat cele doua locuri in acea zi si dupa incident, fiind invitati de-abia duminica sa isi spele hainele si gentile, ochelarii si telefoanele mobile cu servetele dezinfectante.Un responsabil din serviciile de sanatate publica, dr Jenny Harries, a precizat in urma cu o zi ca riscul pentru populatie ramane "slab".Aceste sfaturi anuntate la o saptamana dupa incident si care privesc pana la 500 de persoane au provocat consternare.Numeroase mistere raman neelucidate: cum au fost otraviti Skripal si fiica sa? Au fost ei urmariti? Cum a fost politistul otravit?