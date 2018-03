Intalnirea dintre Donald Trump si Kim Jong-un: Presedintele cunoaste riscurile, a spus directorul CIA, Mike Pompeo

Trump "nu face acest lucru pentru teatru, ci merge acolo pentru a rezolva o problema", a declarat Pompeo duminica pentru Fox News.Presedintele a subliniat ca summit-ul care urmeaza sa aiba loc ar putea reprezenta "cea mai buna afacere pentru lume".Criticii, insa, au avertizat ca, in cazul in care discutiile merg prost, cele doua natiuni se vor afla intr-o pozitie mai dificila decat inainte.Niciun presedinte american nu s-a mai intalnit anterior cu un lider nord-coreean. Un astfel de summit, pe care Phenian-ul si-l doreste de mult timp, a fost vazut anterior ca fiind posibil numai dupa concesii majore din partea nord-coreenilor.Donald Trump, insa, a acceptat invitatia venita din partea reprezentantilor sud-coreeni, luandu-si prin surprindere chiar si propria administratie.Coreea de Nord a declarat de mai multe ori in trecut ca va lua in considerare renuntarea la armele nucleare, dar numai in conditii optime.Administratia va fi cu ochii-n patru in ceea ce priveste provocarea de a avea de-a face cu Coreea de Nord, a mai spus Pompeo.