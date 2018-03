SUA: Profesorii si personalul calificat din scoli vor avea parte de "un antrenament riguros cu arme de foc", in incercarea de a intari securitatea scolilor

Oficialii din domeniul securitatii interne vor colabora pentru a dezvolta o campanie de constientizare si de sensibilizare publica, cu scopul prevenirii altor atacuri in scoli, in cadrul campaniei "Vedeti ceva, spuneti ceva", care incurajeaza publicul sa ramana vigilent si sa raporteze potentiale semnale de terorism.Administratia doreste sa asigure personalului calificat al scolilor "un antrenament riguros cu arme de foc", potrivit declaratiilor oferite de directorul consiliului de politica interna al presedintelui, Andrew Bremberg.Administratia prezidentiala va colabora cu autoritatile din fiecare stat pentru a furniza "antrenamente riguroase pentru folosirea armelor" pentru "personalul scolar calificat si voluntar", a spus Andrew Bremberg.Nu au fost mentionate sumele de bani care ar trebui investite in acest demers.In noul plan privind siguranta scolilor, Casa Alba s-a opus ferm altor propuneri pe care presedintele le aprobase anterior, inclusiv ridicarea varstei legale la care poti achizitiona o arma de foc.