China construieste un parc national pentru ursii panda

In acest scop, China a anuntat construirea unui nou parc protejat pentru animale, care va fi de doua ori mai mare decat Parcul National Yosemite.Parcul va avea in jur de 2 milioane de hectare si va fi situat in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei.Exista aproximativ 1.800 de exemplare de ursi panda care traiesc in salbaticie, toate in China: in provinciile Sichuan, Gansu si Shaanxi. Dintre acestea, 80% traiesc in padurile din Sichuan.Speranta cercetatorilor este ca un imens parc protejat va incuraja populatiile izolate de ursi panda din provincii sa se intalneasca, sa se amestece si sa se reproduca, departe de ochii curiosi ai publicului.Desi ursii panda au fost retrogadati de la starea "pe cale de disparitie" la "vulnerabili" pe lista rosie a Uniunii Internationale pentru conservarea naturii (IUCN) in 2016, numarul lor este relativ mic si in crestere lenta.