UPDATE Un elicopter cu sase persoane la bord s-a prabusit in New York/ Cinci pasageri au murit, pilotul a supravietuit

UPDATE: Cei trei pasageri care au fost dusi la spital in stare critica au murit, potrivit Reuters.Autoritatile au confirmat faptul ca elicopterul transporta sase persoane care trebuiau sa ajunga la o sedinta foto. Accidentul a avut loc la ora locala 19:00 (23:00 GMT).Elicopterul s-a prabusit in apele reci ale East River, in apropiere de insula Roosevelt, potrivit imaginilor difuzate pe retelele de socializare."Este o mare tragedie", a declarat seful corpului de pompieri din New York, Daniel Nigro intr-o conferinta de presa.Departamentul de pompieri din New York a declarat ca pilotul a reusit sa se elibereze."Pilotul s-a eliberat singur, insa celelalte persoane nu", a mai spus acesta, mentionand ca au fost trimise mai multe echipe de scafandri in cautarea celorlalti pasageri.Trei persoane au fost salvate in stare critica si transportate de urgenta la spital, insa celelalte doua persoane au decedat la fata locului.Cauzele accidentului sunt inca necunoscute.