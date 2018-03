Franta: Marine Le Pen, realeasa la conducerea Frontului National, propune ca partidul sa se numeasca pe viitor "Adunarea Nationala"

"Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti la bun sfarsit, aceasta este conditia succesului nostru", a declarat sefa FN in discursul de inchidere al celui de-al XVI-lea Congres al formatiunii, care a avut loc la Lille (nordul tarii).Noul nume al formatiunii va fi supus la vot prin posta de catre militantii partidului, iar rezultatele votului vor fi cunoscute in minimum sase saptamani."Scopul nostru este clar: puterea. Initial am fost un partid al protestului. Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca putem fi un partid de guvernamant", a spus Marine Le Pen, potrivit Reuters, care aminteste ca ideea schimbarii numelui partidului a fost sustinuta de o majoritate restransa de membri ai FN, doar 52% votand sambata pentru o astfel de schimbare.Intr-un interviu acordat in februarie agentiei Reuters, Jean-Marie Le Pen, in varsta de 89 de ani, veteranul si fondatorul partidului, in 1972, a calificat drept "sinucidere" schimbarea numelui Frontului National.Frontul National a reales-o duminica la conducerea sa pe Marine Le Pen, pentru al treilea mandat, si i-a retras retras titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, insusi fondatorul formatiunii de extrema-dreapta, mai relateaza Agerpres Marine Le Pen (49 de ani), singurul candidat la presedintia partidului, a obtinut 100% din voturile exprimate de delegatii reuniti in congres la Lille. Au existat doar 2,87% de buletine de vot nule sau necompletate.