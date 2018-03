VIDEO Rusia a testat noua sa racheta hipersonica Kinjal

"Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinjal", a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa.Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului strategic rus la 1 martie, in timpul discursului sau privind starea natiunii.Racheta Kinjal, care are o raza de actiune de peste 2.000 de kilometri si o viteza de 10 ori mai mare decat sunetul, a lovit o tinta intr-un poligon militar, potrivit comunicatului de presa citat. Avionul supersonic MiG-31, care a decolat de pe un aerodrom situat in sudul Rusiei, a fost modernizat special pentru a putea transporta rachete de tip Kinjal la locul de lansare intr-un interval de cateva minute.In urma cu 10 zile, Putin a dat asigurari ca, in pofida "intarzierii tehnologice" ruse in alte domenii, racheta Kinjal este, datorita caracteristicilor sale, unica in lume si face inutil scutul american, declaratii confirmate duminica de catre Ministerul Apararii rus. "Nu are seaman in lume", se mentioneaza in comunicatul citat, care evidentiaza capacitatea rachetei de a-si ajusta constant traiectoria, independent de conditiile de mediu, ceea ce ar face-o imposibil de localizat de catre radarele inamice.Racheta, care poate transporta atat focoase nucleare, cat si incarcatura conventionala, este in serviciul armatei ruse din decembrie 2017. "Kinjal sporeste considerabil posibilitatile fortelor aerospatiale ruse de a reactiona in fata unei posibile agresiuni si, impreuna cu alte sisteme, va contribui la descurajarea dusmanilor sa recurga la actiuni precipitate", se mai scrie in comunicatul Ministerului Apararii rus, potrivit Agerpres.Intr-un interviu acordat postului NBC si dat publicitatii sambata de Kremlin, Putin a dat asigurari ca, gratie noului arsenal rus, "toti banii contribuabililor americani" investiti in scutul antiracheta "au fost aruncati la gunoi". Putin a reamintit ca, la jumatatea deceniului trecut, el a avertizat Casa Alba cu privire la consecintele unui sistem antiracheta global: "Le-am spus atunci: Intelegeti ca atunci va trebui sa ne dezvoltam propriile sisteme de armament ofensiv pentru a mentine echilibrul, pentru a va depasi scutul".In opinia lui Putin, nimeni nu se astepta ca Rusia sa faca "un salt gigantic" in domeniul tehnologic intr-un timp atat de scurt, dar Rusia nu avea alta optiune, in cazul in care nu dorea sa ramana cu totul "fara aparare". Putin a mai amintit ca SUA au desfasurat sisteme strategice in Alaska, la 60 de kilometri distanta de teritoriul rus, dar si in Romania si Polonia. Seful statului rus a comparat aceasta situatie cu cazul in care Rusia ar face ceva asemanator in Mexic si Canada. "Iar voi ne acuzati pe noi ca pornim o cursa a inarmarii. Nu este oare aceasta o minciuna? Evident ca este", a spus Putin, conform Agerpres.