VIDEO SUA: Donald Trump si-a ales sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020: "Sa pastram America mareata!"

"Sloganul nostru cand vom intra in campanie - va vine sa credeti sau nu dar mai sunt doi ani - va fi: `Sa pastram America mareata`", a declarat Trump, la o intalnire cu militanti republicani in Pennsylvania.Sloganul "Make America Great Again" ("Sa facem America mareata din nou") a ocupat un loc central in campania victorioasa a lui Donald Trump din 2016.Trump, in varsta de 71 de ani, face aluzie in mod regulat la un al doilea mandat pe care spera sa-l obtina.